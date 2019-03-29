В "Укрзализныце" запускают ночной рейс Киев-Мариуполь

Новости Бизнеса: В соцсети на странице ведомства опубликован анонс запуска ночного пассажирского поезда из украинской столицы в Мариуполь.

На странице в одной из соцсетей представители "Укрзализныци" сообщили о том, что начиная с 30 марта будет запущен ночной рейс поезда №10/9 Киев-Мариуполь.

Согласно информации на баннере, за три месяца этого года количество пассажиров, воспользовавшихся действующим ж/д-маршрутом достигло 260 тыс. чел. Информация о стоимости билетов на ночной рейс в публикации не указана.

Также в "Укрзализныци" поспешили предупредить своих клиентов о переводе времени. И успокоили, кто собирается в путь после 31 марта: в билетах будет указана информация отправки и прибытия поезда с учетом перехода на летний режим.