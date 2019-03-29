Увидеть Париж: еще один лоукост откроет рейсы из Киева и Харькова

Новости Бизнеса: Популярный авиаперевозчик получил разрешение на три дополнительные рейсы в неделю маршрутом из Киева в Париж.

В пресс-службе лоукоста "SkyUp" сообщают, что на последнем заседании с представителями Госавиаслужбы было получено разрешение на три дополнительные рейсы в неделю Киев-Париж. В ведомстве согласовали дату, когда станет возможным производить полеты - 31 марта. Но в самой компании пока не называют точное время первых рейсов из украинской столицы в столицу Франции.

Вместе с этим в госучреждении дали добро на рейсы из Харькова в Париж, начиная с конца марта, и перевозки пассажиров из Киева в Ниццу. Частота последнего маршрута - два раза в неделю. Впереди еще этап переговоров и определение слотов на полеты. Поэтому когда открою данные направления, пока неизвестно.

Именно из-за ограниченных квот на линию Киев-Париж французская сторона не могла предоставить возможность лоукоста присоединиться к другим авиакомпаниям, совершающим рейсы.