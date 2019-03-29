Скачать
Пятница, 29.03.2019
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

Увидеть Париж: еще один лоукост откроет рейсы из Киева и Харькова

Увидеть Париж: еще один лоукост откроет рейсы из Киева и Харькова
17:48 Сегодня Телеграф по материалам сайта www.avianews.com dpchas.com.ua

Новости Бизнеса: Популярный авиаперевозчик получил разрешение на три дополнительные рейсы в неделю маршрутом из Киева в Париж.

В пресс-службе лоукоста "SkyUp" сообщают, что на последнем заседании с представителями Госавиаслужбы было получено разрешение на три дополнительные рейсы в неделю Киев-Париж. В ведомстве согласовали дату, когда станет возможным производить полеты - 31 марта. Но в самой компании пока не называют точное время первых рейсов из украинской столицы в столицу Франции.

Вместе с этим в госучреждении дали добро на рейсы из Харькова в Париж, начиная с конца марта, и перевозки пассажиров из Киева в Ниццу. Частота последнего маршрута - два раза в неделю. Впереди еще этап переговоров и определение слотов на полеты. Поэтому когда открою данные направления, пока неизвестно.

Wizz Air запускает рейсы из Киева в Лейпциг

Именно из-за ограниченных квот на линию Киев-Париж французская сторона не могла предоставить возможность лоукоста присоединиться к другим авиакомпаниям, совершающим рейсы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Париж, Харьков, Рейс, Пассажиры, Ницца, Перелет, Разрешение, Квоты, Авиа, SkyUp.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь