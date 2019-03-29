АМПУ рассказали, сколько простаивают суда из-за проверок Россией

Новости Бизнеса: В АМПУ отмечают сокращения простоя судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска, из-за неправомерных проверок Россией в Керченском проливе.

«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) отмечает сокращение времени простоя судов в Азовском море до суток в связи с продолжающимися проверками судов Россией. Об этом заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, передает корреспондент.

По его словам, из-за войны на Донбассе и агрессии РФ в море объемы перевалки грузов в портах Мариуполя и Бердянска за 2018 год сократились на 10% и 25% соответственно.

Помимо этого, из-за сооружения Россией Керченского моста крупные суда столкнулись с ограничениями по проходу в Азовское море. В частности, порт Мариуполя больше не может отправлять грузы в Америку и Китай.

Вецкаганс добавил, что промышленность частично перенаправила грузы в порты Николаева и Одессы из-за существующих рисков. На сегодняшний день предприятия не могут полностью вернуть грузопотоки в Мариуполь. Задержки судов, следующих через Керченский пролив, из-за проверки Россией в 2018 году составляли до 15 суток. По словам Вецкаганса, благодаря давлению международного сообщества на Россию удалось немного улучшить ситуацию, сократив простой до суток, но необоснованные проверки продолжаются. Глава АМПУ подчеркнул, что Украина должна продолжать защищать на международном уровне свои законные права по свободному судоходству в Азовском море.