В аэропорту Борисполя открыт новый терминал

Новости Бизнеса: Вчера был повторно открыт терминал F в аэропорту "Борисполь". Новая точка приема рейсов пока работает в тестовом режиме для лоукостеров и чартеров.

Начиная с 31 марта в аэропорту "Борисполь" снова действует терминал F. В связи с этим некоторые лоукостеры будут отправлять рейсы не с привычных точек, поэтому пассажирам следует первое время внимательно изучать информацию в билетах.

Также не стоит рассчитывать на наличие рукавов, поскольку их там не будет. И пассажирам придется пройтись к самолету либо воспользоваться специальным автобусом. Каждые полчаса курсирует Shuttle Bus, на нем можно добраться от терминала D до нового F.

Всего за сутки работу в заново открывшемся терминале успели обслужить около пяти тысяч пассажиров и обработать 27 рейсов.