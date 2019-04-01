Госконцерн "Укроборонпром" перейдет на единую систему стандартизации в ОПК

Новости Бизнеса: Госконцерн "Укроборонпром" перейдет к единой системе стандартизации в сфере оборонно-промышленного комплекса к 2022 году.

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует к 2022 году перейти к единой системе стандартизации в сфере оборонно-промышленного комплекса и обновить фонд стандартов в сфере ОПК, чтобы они соответствовали стандартам мирового уровня. Как сообщает пресс-служба госконцерна, об этом говорится в дорожной карте по модернизации системы стандартизации в сфере ОПК, которая была выработана на межведомственном совещании.

В концерне отметили, что такое решение было принято в связи с необходимостью внедрения в оборонной промышленности современных технологий производства, применения новых материалов, а также проведения испытаний в соответствии с передовых мировых практик.

"Существующая сейчас система стандартизации в оборонной сфере до сих пор частично базируется на стандартах ГОСТ, которые были приняты более 30-40 лет назад. Эти стандарты уже не соответствуют современному уровню требований, предъявляемых к системам вооружений, технической базе их производства и создают риски возникновения препятствий в возможных совместных оборонных проектах со странами ЕС и НАТО. В то же время, из-за разногласий в ГОСТ с международными и европейскими стандартами, необходимо проводить ресертификацию импортной оборонной продукции, которая закупается для нужд обороны", - сказано в сообщении.

В то же время в составе госконцерна предполагается определить ключевые предприятия по вопросам стандартизации и создать систему корпоративных стандартов по дивизионному принципу, учитывая опыт внедрения корпоративных стандартов в дивизионе авиастроения. Также будет создана информационная база данных по стандартизации, которая будет находиться в свободном доступе для предприятий концерна.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.