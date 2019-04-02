Потеснила Apple и Exxon: Саудовская компания Aramco стала самой прибыльной в мире

Новости Бизнеса: Саудовская нефтяная компания стала самой прибыльной в мире.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco стала самой прибыльной в мире, заработав в прошлом году 111,1 миллиарда долларов США.

Об этом пишет Bloomberg.

"Первый официальный взгляд на финансовые показатели саудовской компании Aramco подтверждает, что государственный нефтяной гигант получил прибыли больше, за любую другую компанию в мире. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 111,1 млрд. долл, превзойдя американских гигантов Apple Inc. и Exxon Mobil Corp", - говорится в сообщении.

Как отмечается, свою финансовую отчетность компания опубликовала впервые в своей истории, поэтому до того о размере ее реальных доходов никто не знал.

В рейтинге самых прибыльных компаний Aramco обогнала американский Apple, корейский Samsung, и материнскую компанию Google — Alphabet.

Aramco - организация, которая производит около 10% мировой нефти, при этом не получает столько денег за один баррель, как другие ведущие нефтяные компании, такие как Royal Dutch Shell Plc из-за большой налоговой нагрузки в саудовском законодательстве.