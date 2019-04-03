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"Укрзализныця" увеличила доходы от пригородного сообщения

"Укрзализныця" увеличила доходы от пригородного сообщения
18:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" за 2 мес.-2019 увеличила продажу билетов в пригородном сообщении на 14%.

"Укрзализныця" в январе-феврале 2019 года увеличила реализацию билетов в пригородном сообщении на 14%, или на 150 тыс. пассажиров, сообщила компания.

В то же время в "Укрзализныце" не приводят точного количества реализованных билетов в пригородном сообщении, отмечая лишь, что рост продажи билетов обеспечило на 10,6 млн грн больше поступлений, чем за соответствующий период прошлого года.

"За два месяца мы фиксируем увеличение количества отправленных пассажиров в пригородном сообщении на 150 тыс. чел. по сравнению с прошлым годом. Этот "плюс" на самом деле означает увеличение количества тех, кто просто начал платить за проезд", - цитируется в сообщении глава компании Евгений Кравцов.

По его словам, пассажиры стали активнее покупать билеты благодаря усилению "Укрзализныцей" контроля за безбилетным проездом и работой билетных кассиров, а также благодаря информационной кампании по предотвращению безбилетного проезда и оптимизации графика движения поездов.

"В то же время пригородные пассажирские перевозки остаются убыточными и осуществляются в условиях острой нехватки финансовых ресурсов. Так, только за 2018 год убытки от перевозок пассажиров в пригородном сообщении составили 6,3 млрд грн.", - подчеркивают в "Укрзализныце".

По данным компании, полученные от продажи билетов средства будут направлены на ремонт, модернизацию, обновление и пополнение подвижного состава для обеспечения пригородных перевозок.

В "Укрзализныце" также отмечают улучшение взаимодействия с местными властями в вопросе выплаты компенсаций за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении.

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"За два месяца этого года с местными органами исполнительной власти заключено на 68 больше договоров на компенсацию за перевозку льготников, чем в прошлом году. Однако это незначительные средства по сравнению с суммами, которые компания недополучает за предоставленные услуги", - заявляют в "Укрзализныце".

По ее данным, за два месяца 2019 года местные власти задолжали за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении более 54 млн грн.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году перевезла льготников на 389 млн грн с 23%-ной компенсацией.

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Укрзализныця, Железная дорога, Пригородное сообщение, Пригородные поезда, Пассажирское сообщение.
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