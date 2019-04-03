РФ допустила комиссара Совета Европы к украинским морякам

Новости Бизнеса: Российский омбудсмен Татьяна Москалькова дала возможность Дуне Миятович увидеть пленных украинских моряков.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетили украинских военных моряков в СИЗО "Лефортово".

Встреча с пленными моряками прошла 3 апреля, сообщает сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В информации утверждается, что у Миятович была возможность задать морякам вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.

"Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места. Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счёт которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, у заключённых есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами и вести переписку с родственниками", - утверждается в информации.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). В январе Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца. Сейчас все моряки находятся в СИЗО "Лефортово".

18 марта во время операции в четвертой Городской клинической больнице Москвы из руки раненного украинского военнопленного Василия Сороки извлекли восемь осколков, а сухожилия 2-4 пальцев руки врачам пришлось пересаживать. Адвокат моряка заявил, что врачи в Керчи, "Матросской тишине" и "Лефортово" пытались "лечить" неизвлеченные осколки и рассеченные сухожилия эспандером.

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова неоднократно передавала Москальковой требования допустить к военнопленным морякам украинских врачей и консула.