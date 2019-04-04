Новый контейнерный поезд в Польшу будет на 20% дешевле

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" запустила 19-й контейнерный поезд, который соединит крупные украинские станции с польской Славкув.

Новый грузовой регулярный поезд «Укрзализныци», следующий со станции «Нижнеднепровск-Узел» до польской станции Славкув, уже запущен, передает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что контейнерный поезд будет курсировать по субботам и будет собирать контейнеры с трех станций: «Мариуполь-Сортировочный», «Запорожье», «Никополь». Глава компании Евгений Кравцов, комментируя запуск поезда, отметил, что он станет круглогодичной альтернативой грузовым автоперевозкам. По словам Кравцов, поезд будет строго соблюдать график, не будет проводить по пути маневровые операции, а также будет в ускоренном порядке проходить границу.

Железнодорожная альтернатива «Нижнеднепровск-Узел — Славкув» позволит сократить до 40 часов время доставки грузов, тогда как сейчас примерное время составляет несколько суток. По словам главы «Укрзализныци», скорость доставки грузов на фитинговых платформах собственности «Укрзализныци» позволит снизить стоимость грузовоперевозок на 20-25%.

Согласно данным компании, поезд Нижнеднепровск-Узел — Славкув» стал 19-м контейнерным поездом, следующим на постоянной основе, из них 8 — транзитные.

В «Укрзализныцие» на данный момент договариваются о запуске контейнерных поездов из Литвы в Украину и обратно, специалисты по логистике ведут переговоры с АО «Литовские железные дороги», ГО «Белорусская железная дорога» и ООО Containerships.

Напомним, 30 марта "Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки в рамках первого этапа внедрения модели индексации тарифов.