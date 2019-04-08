Коломойский требует вернуть $2 млрд капитала "Привата"

Новости Бизнеса: Экс-владелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ему "непонятна позиция государства" по банку.

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский требует вернуть $2 млрд капитала банка.

"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало $2 млрд капитала. Пусть вернут, и нет вопросов ", сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

"Допустим, дом стоил 1 млн грн. Или 10 млн грн вместе с землей. Сколько они должны попросить компенсации? Я бы 100 млн попросил, учитывая моральный ущерб и все гадости, которые были сказаны", - добавил он.

И.Коломойский сообщил, что после смены власти он рассчитывает на честный и справедливый суд по делу ПриватБанка.

"Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу. Я никуда не тороплюсь. Для меня это не вопрос жизни и смерти. Вопрос не в деньгах, а в принципе", - сказал он.

"Пусть мне скажут, правильно у меня забрали мое имущество, или неправильно. Если его забрали неправильно, то мне положена за это компенсация. В том или ином виде… Если в результате всей этой "операции-национализации" выяснится, что государство потерпело ущерб, то лица, которые к этому причастны, должны нести ответственность. Не я, а те, кто это делал", добавил И.Коломойский.

По его словам, за решение о национализации нужно привлечь к ответственности экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву и первого заместителя главы НБУ Катерину Рожкову. При этом он исключил из числа виновных в национализации экс-министра финансов Украины Александра Данилюка.

"Данилюка не могу назвать… Он участвовал в этом, но не был первой скрипкой. Основные — это Гонтарева и Рожкова, а все остальные — это исполнители. Правительство приняло решение о национализации на основании документов, предоставленных НБУ", - сказал он.

И.Коломойский допускает, что в числе виновных в национализации - Международный валютный фонд (МВФ).

"Дальше пусть правоохранительные органы разбираются по поводу того, кто что нарушил в этом процессе, а кто что не нарушил. Были бенефициары процесса, МВФ например, но у них есть иммунная система. Юристы занимаются тем, как до него добраться. Он "подстрекал" к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли, как идет докапитализация. Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк", сказал И.Коломойский.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева объявил перерыв в деле по иску И.Коломойского к НБУ, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о национализации ПриватБанка. Следующее заседание пройдет 18 апреля.

1 апреля Окружной админсуд Киева завершил слушание данного дела по существу. В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.