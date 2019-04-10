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"Энергоатом" намерен ускорить работу над повышением мощности энергоблоков

"Энергоатом" намерен ускорить работу над повышением мощности энергоблоков
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Для ускорения работы над повышением тепловой и электрической мощности энергоблоков, необходимо внедрение новой модели рынка электроэнергии.

Внедрение в Украине новой модели рынка электроэнергии с июля 2019 года стимулирует Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" ускорить работу над повышением тепловой и электрической мощности энергоблоков. Об этом в ходе IX Международной научно-практической конференции по культуре безопасности на АЭС сообщил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"Ускорить работу над повышением номинальной тепловой и электрической мощности, внедрением нормированного первичного регулирования частоты и активной мощности, суточным маневрированием и так далее нас мотивирует не в последнюю очередь внедрение новой модели рынка электроэнергии, которое для "Энергоатома" должно начаться с июля 2019 года", - сказал он.

По словам Недашковского, одним из главных приоритетов как для текущей деятельности, так и для стратегического развития компании, является задача формирования сильной культуры безопасности эксплуатации атомных электростанций. "Стоит отметить, что последние 5 лет у нас значительно увеличилось количество заданий и проектов, связанных с повышением безопасности, повышением мощности и увеличением выработки электроэнергии", - сказал он.

При этом Недашковский подчеркнул, что в своих стратегических, но реальных планах компания ставит задачи, в частности, достроить третий и четвертый блоки на Хмельницкой АЭС и реализовать проект "Энергетический мост "Украина – ЕС".

Президент НАЭК также напомнил, что в рамках реализации проектов, неразрывно связанных с повышением уровня культуры безопасности АЭС, "Энергоатом" работает над модификацией оборудования для обращения с отработавшим ядерным топливом в соответствии с технологией Holtec International на трех атомных станция компании, параллельно со строительством хранилища отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС.

Присутствовавший на конференции генеральный инспектор - директор по безопасности ГП "НАЭК "Энергоатом" Данко Билей сообщил, что по итогам реализации программы, направленной на становление и развитие культуры безопасности в компании за прошедшие два года, 83% ее мероприятий выполнено, а 17% мероприятий находятся на стадии выполнения.

"Советом по культуре безопасности компании на заседании, прошедшем 20 февраля 2019 года, по итогам обсуждения признана удовлетворительной реализация "Программы конкретных действий, направленных на становление и развитие культуры безопасности в ГП "НАЭК "Энергоатом" на 2017-2018 годы", - сказал он.

Как сообщалось, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию.

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Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии. Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства.

В начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива.)

Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Все по теме:

Энергетика, Энергоатом, Энергоблок, Атомная электростанция, Юрий Недашковский, Рынок электроэнергии.
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