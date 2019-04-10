Доначисления в платежках: облгазы группы РГК игнорируют штрафы НКРЭКУ

Новости Бизнеса: Большинство украинских облгазов проигнорировали штрафы НКРЭКУ и продолжают начислять потребителям лишние объемы газа.

Операторы газораспределительных сетей проигнорировали решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и продолжают начислять потребителям объемы газа по приведению к стандартным условиям.

Об этом написал в Facebook заместитель главы департамента по энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк.

"Облгазы проигнорировали решение НКРЭКУ и продолжают начислять потребителям лишние объемы газа. Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская - это не полный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей. О, неожиданность, - все они исключительно из группы РГК", - написал Хабатюк.

По его информации, в счетах за март не только не был сделан пересчет с октября прошлого года, как того требовала НКРЭКУ, но и снова доначисленные объемы за март.

"НКРЭКУ обязано провести очередную проверку и подтвердить факт игнорирования облгазами решений регулятора. Но Верховная Рада не может стоять в стороне, потому что, к сожалению, у регулятора по закону о рынке газа и о самом регуляторе ограниченные полномочия. Этот вопрос энергобезопасности, - добавил Хабатюк.

Как сообщалось, НКРЭКУ уже оштрафовала ОАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз", ОАО "Львовгаз", ОАО "Винницагаз", ОАО "Волыньгаз", ОАО "Киевоблгаз", ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано -Франковскгаз", ПАО "Харьковгаз", ПАО "Житомиргаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Днипрогаз", ПАО "Сумыгаз", ПАО "Ривнегаз "на 850 тыс. каждый за приведение объемов газа к стандартным условиям и доначисление в платежках бытовых потребителей. Ни один из оштрафованных облгазов не согласился с санкциями нацрегулятора, однако одна компания - ОАО "Харьковгоргаз" - самостоятельно устранила нарушения и избежала штрафов.

Ранее сообщалось, в феврале НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов в связи с неправомерными доначислениями в платежках.