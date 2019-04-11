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Агентство Fitch повысило рейтинг группы "Метинвест"

Агентство Fitch повысило рейтинг группы "Метинвест"
00:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" до "B+".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) украинской горно-металлургической группы "Метинвест" (Metinvest BV) в национальной и иностранной валюте и рейтинг ее еврооблигаций до "B+" с "B" с неизменным рейтингом восстановления "RR4".

Согласно сообщению агентства в среду, повышение рейтинга отражает улучшенную структуру капитала "Метинвеста", более плавный профиль погашения, обязательства группы в приоритизации капитальных расходов, погашения задолженности и финансирования оборотного капитала над дивидендами.

Прогноз по рейтингам остается "стабильным", отмечает Fitch.

Тот факт, что рейтинг "Метинвеста" выше странового потолка Украины "B-" уже на две ступени, агентство объясняет устойчивым улучшением коэффициента покрытия твердой валютой обслуживания внешнего долга.

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Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом - до $1,188 млрд, EBITDA - на 23%, до $2,513 млрд, а выручка – на 33%, до $11,880 млрд.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

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Рейтинг, Метинвест, Fitch Ratings, РДЭ.
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