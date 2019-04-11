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В Нафтогазе хотят продавать газ без посредников

В Нафтогазе хотят продавать газ без посредников
14:27 Сегодня Телеграф newsone.ua

Новости Бизнеса: Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что может повлиять на снижение стоимости газа для населения страны.

На своей странице в соцсети представитель ведомства объяснил, что отмена продавать газ через газсбыты позволит снизить цену на данный вид топлива.

Андрей Коболев в своем сообщении указал, что отредактированный финансовый план на этот год уже отправлен на рассмотрение Правительства. Документ составлен согласно законодательству и требованиям правительственной стороны. В плане учитывается дальнейшая поставка газа соответственно специальных обязательств "Нафтогаза" (через частные структуры и производителям тепла), что провоцирует рост долга этих компаний перед поставщиком. Чтобы уйти от этого, необходимо освоить новую рыночную схему поставки газа населению на прямую.

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"Рыночное ценообразование, которое позволяет украинцам покупать газ дешевле регулируемой правительством цены, возможно только при полной отмене действующего сегодня требования продавать газ населению не напрямую, а через частных посредников", - сообщил глава НАК.

Если предоставленный финансовый план будет одобрен Правительством, "Нафтогазу" удастся получить примерно 16 млрд чистого дохода за 2019 год, но имея при этом дефицит ликвидности. Также Андрей Коболев надеется на скорейшее рассмотрение документа и принятия реальных решений по "перекрытию" дефицита компании.

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Все по теме:

Газ, Правительство, Нафтогаз, Бюджет, Топливо, Население, Финансы, Продажа, План, НАК, Рассмотрение, Коболев.
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