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"Нафтогаз" прокомментировал решение ЕС по "Северному потоку-2"

"Нафтогаз" прокомментировал решение ЕС по "Северному потоку-2"
11:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что Кремлю нужно будет провести анбандлинг, чтобы его проект газопровода "Северный поток-2" отвечал законодательству ЕС.

Кремлю придется провести анбандлинг, чтобы его проект газопровода "Северный поток-2" соответствовал законодательству ЕС. Так объяснили в НАК "Нафтогаз Украины" вчерашнее решение Совета ЕС по изменениям в газовой директивы, передает УНН.

"Правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, в будущем будут распространяться и на кремлевский проект "Северный поток-2". Вчера Европейский Совет досрочно официально принял поправку к так называемой газовой директиве, которая должна "усилить конкуренцию на газовом рынке". Это уже последний этап законотворческого процесса", - указали в НАК.

В частности к газопроводам, отметили в "Нафтогазе", применяются требования относительно отделения собственности, доступа третьих сторон, недискриминационных тарифов и прозрачности.

"Простым языком: Кремлю придется провести анбандлинг, чтобы его проект "Северный поток-2" соответствовал законодательству ЕС. В России есть чуть более 9 месяцев, чтобы подготовиться к изменениям", - добавили в компании.

Напомним, 15 апреля ЕС окончательно утвердил изменения в газовую директиву по "Северному потоку-2". Представитель компании Nord Stream 2 AG указал, что строительство "Северного потока-2" продолжается, несмотря на поправки к директиве ЕС.

Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года

Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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Нафтогаз Украины, РФ, Северный поток-2, Законодательство ЕС, Анабилдинг.
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