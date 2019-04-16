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В "Укрбургазе" проходят обыски

В "Укрбургазе" проходят обыски
22:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УкрГазВидобування

Новости Бизнеса: Представители правоохранительных органов проводят обыски в филиале "Укргазвыдобування" - буровом управлении "Укрбургаз".

Представители правоохранительных органов с утра вторника проводят обыски в буровом управлении "Укрбургаз", филиале АО "Укргазвыдобування" (УГВ).

Согласно сообщению УГВ, работники Национальной полиции и Службы безопасности в Харьковской области согласно решению суда должны изъять документы по хозяйственным отношениям с одним из контрагентов. В то же время силовики требуют от компании предоставления ряда документов и коммерческой информации о партнерстве еще с более десятью другими подрядными организациями, о которых в постановлении не идет.

"Представители общества сообщают о готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства и добровольно предоставили представителям правоохранительных органов все документы о сотрудничестве УГВ с контрагентом, который фигурирует в соответствующем постановлении", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2018 году увеличило объемы бурения на 26,2% (на 65 тыс. м) по сравнению с 2017 годом – до 313 тыс. м, в 2019-м – планирует нарастить до 524 тыс. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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Полиция, Укргазвыдобування, Обыски, Укрбургаз.
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