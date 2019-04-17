Готовящийся поезд в словацкий Кошице будет продлен до Праги

Новости Бизнеса: «Укрзализныця» в этом году запустит поезд до словацкого Кошице с дальнейшим продолжением до Праги.

Акционерная компания «Укрзализныця» в этом году запустит новый поезд до словацкого города Кошице с дальнейшим продолжением пути его следования до Праги.

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«У нас более двадцати маршрутов в направлении стран Европейского Союза. Мы хотим развивать эту сеть”, - сказал он.

Министр сообщил, что вчера находился с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Словакии, где обсуждался запуск нового поезда до Кошице и продолжение его до Праги.

”Это будет сделано в этом году”, - отметил Омелян.

Напомним, «Укрзализныця» со словацкими коллегами тестирует новый поезд Мукачево - Кошице, который будет запущен уже в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, «Укрзализныця» в 2019 году планирует проложить 395,6 км безстыковых путей, которые обеспечивают более комфортное движение поездов и уменьшают громкость движения, а также увеличивают срок эксплуатации путей и колес подвижного состава.