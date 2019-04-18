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Uber в Киеве запускает новый вид транспорта

Uber в Киеве запускает новый вид транспорта
13:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Компания Uber планирует в мае 2019 года запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle.

Компания Uber планирует в мае 2019 года запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle – сервис по бронированию места в микроавтобусе, который будет следовать по ряду выбранных направлений в рамках города. Об этом сообщили в пресс-службе Uber.

Как отметили в Uber, во время этого пилотного проекта пользователи смогут забронировать через приложение Uber место в микроавтобусе, который будет курсировать по одному из заранее определенных направлений.

В компании отметили, что основная цель пилотного проекта – использование технологии Uber для предложения украинским пользователям еще одного альтернативного способа передвижения по городу.

"Этот пилотный проект является частью стратегии Uber по расширению возможностей мобильности, доступных на платформе", - подчеркивают в Uber.

В компании отметили, что Украина - очень важна для Uber, и компания будет продолжать инвестировать в страну, продвигая на украинском рынке новые продукты.

Команда Uber в Украине в своем блоге обратилась к киевлянам с просьбой рассказать, какие маршруты, по их мнению, могут стать самыми популярными в городе.

Uber Shuttle – третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине в течение полугода, после сервиса доставки еды Uber Eats и сервиса Green с 100% подачей электромобилей.

Uber запустил сервис по перевозке пассажиров электрокарами UberGREEN в Киеве

Информация о направлениях и цены на поездки будут доступны в день запуска Uber Shuttle.

Uber - технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по заказу поездок, доставке еды и аренде электровелосипедов. Компания предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах.

В Украине Uber присутствует с 2016 года, доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

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Киев, Uber, Электрокары, UberGREE, Uber Shuttle.
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