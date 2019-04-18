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Четверг, 18.04.2019
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Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт

Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
14:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка.

Национальный банк Украины (НБУ) не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выведении неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев) с рынка с участием государства, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НБУ.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", – сказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктор Григорчук.

Ранее в этот день, 18 апреля 2019 года, Окружной админсуд Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства.

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"В очередной раз обращаем внимание: порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", – подчеркнул В.Григорчук.

В центробанке также отметили, что НБУ предложит Совету по финансовой стабильности обратиться к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Кабинету министров относительно подобных судебных практик, причиняющих вред международному имиджу Украины.

Как отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, на слова которой ссылается пресс-служба центробанка, международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация ПриватБанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности.

"Решение о выведении неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, поскольку для этого нет ни правовых, ни экономических оснований", - сказала она.

Е.Рожкова также добавила, что после выведения неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства банк полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сейчас является самым прибыльным банком страны.

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НБУ напоминает, что решение о признании ПриватБанка в декабре 2016 года неплатежеспособным и его последующее выведение с рынка при участии государства основывалось на уменьшении размера регулятивного капитала до отрицательного значения. Нехватка в капитале банка была выявлена по результатам стресс-тестирования и подтверждена итогами инспекционной проверки и независимой международной признанной аудиторской компанией. Поскольку бывшие акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по финансовому оздоровлению финучреждения, о чем они лично уверяли в своем письменном обращении, НБУ признал ПриватБанк неплатежеспособным и обратился к правительству с предложением получить права собственности на акции банка.

Кабинет министров Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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ПриватБанк, Суд, Игорь Коломойский, Национализация "ПриватБанка".
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