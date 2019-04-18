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Порошенко о денационализации "ПриватБанка": Стране может угрожать дефолт

Порошенко о денационализации "ПриватБанка": Стране может угрожать дефолт
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По словам Порошенко, решение КСУ по "Приватбанку" угрожает потерей денег клиентам, а стране - дефолтом и новым экономическим кризисом.

Президент Украины Петр Порошенко считает претензии бизнесмена Игоря Коломойского на "ПриватБанк" угрозой миллионам вкладчиков этого банка и риском дефолта и экономического кризиса в Украине.

"План одного из них – олигарха – в случае победы Зеленского – возвратить себе "ПриватБанк". Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. И подобная авантюра угрожает потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом", - сказал П.Порошенко в срочном телевизионном обращении к украинцам в четверг.

Он не удивлен, что его оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского поддерживает группа украинских олигархов-беглецов, а также Москва – "от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже собрала чемоданы для возвращения в Украину".

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Президент считает правильным решение Национального банка Украины о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выведении неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" (Киев) с рынка с участием государства.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева в четверг удовлетворил в полном объеме все исковые требования И,Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года.

"Указанным решением были удовлетворены исковые требования, среди которых два решения НБУ, одно постановление правительства, ряд приказов Фонда гарантирования вкладов. Эти решения касались проведения национализации ПриватБанка, в частности решения о признании его неплатежеспособным", - сказал он.

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НБУ, ПриватБанк, Суд, Петр Порошенко.
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