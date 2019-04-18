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Четверг, 18.04.2019
Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники
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Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники

Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники
21:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку.

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым сделать все возможное для недопущения паники среди населения в связи признанием национализации ПриватБанка незаконной.

"Сегодня нашими скоординированными действиями мы должны убрать любые риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

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Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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НБУ, ПриватБанк, СНБО, Петр Порошенко.
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