Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники

Новости Бизнеса: Порошенко заявляет о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку.

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым сделать все возможное для недопущения паники среди населения в связи признанием национализации ПриватБанка незаконной.

"Сегодня нашими скоординированными действиями мы должны убрать любые риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в четверг вечером в Киеве

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.