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Новая почта разместила облигации на 300 млн грн

Новая почта разместила облигации на 300 млн грн
22:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Нова пошта" разместила дебютный выпуск облигаций на 300 млн грн

Компания "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, завершила размещение облигаций серии "А" на 300 млн грн, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" Виктория Масна – начальник управления инвестиционного банкинга Райффайзен Банка Аваль, который выступил андеррайтером этого дебютного выпуска.

По ее словам, наибольший спрос был зафиксирован со стороны банков и страховых компаний, некоторый спрос был со стороны пенсионных фондов и КУА.

Облигации выпущены на срок до 14 августа 2020 года. Доходность на первый купонный период – 22% годовых.

В.Масна также сообщила, что Райффайзен Банк Аваль будет поддерживать обращение этих облигаций на вторичном рынке.

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"Конечно, мы будем поддерживать данный выпуск. В планах - возможность получить кредитный рейтинг выпуска и включить облигации в биржевой список", – сказала представитель андеррайтера.

Привлеченные от размещения средства "Нова пошта" направит на модернизацию инфраструктуры логистики, повышение уровня обслуживания клиентов, улучшение условий работы сотрудников. Кроме этого, компания осуществит крупные инвестиции в серверное оборудование для модернизации IТ-инфраструктуры; приобретение контейнеровозов и прицепов к ним, модернизацию сети отделений.

Основанная в 2001 году группа компаний "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.

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Облигации, Финансы, Нова Пошта, Пошта.
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