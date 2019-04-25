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Укрзализныця увеличила чистую прибыль почти вдвое

Укрзализныця увеличила чистую прибыль почти вдвое
12:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: uz.gov.ua

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" в 2018г нарастила чистую прибыль на 78%.

АО "Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн, сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации вырос на 12,8% - до 83,4 млрд грн. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 16 млрд грн, рентабельность EBITDA - 19,2%.

Капитальные инвестиции за прошлый год выросли на 55% - до 16,9 млрд грн, доходы от перевозок грузов и пассажиров составили 76 млрд грн.

"Впервые за много лет сумма реализованных капитальных инвестиций не только покрыла амортизацию, но и превысила ее. Капинвестиции "Укрзализныци" в 2018-м достигли максимума за пять лет. Следующее - в 2018 году мы постепенно приблизили стоимость перевозки грузов к рыночной цене. И это один из тех внутренних ресурсов, который смогли с серой зоны направить на нужды компании", - прокомментировал результаты глава ведомства.

Аудит финотчетности "Укрзализныци" подтвердила компания Ernst & Young.

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Укрзализныця, EBITDA, Прибыль Укрзализныци.
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