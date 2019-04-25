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"Укрнафта" будет платить Кременчугу (НПЗ) только за переработку нефти

"Укрнафта" будет платить Кременчугу (НПЗ) только за переработку нефти
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ договорились о толлинговой модели взаимоотношений.

ПАО "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ (Полтавская обл., "Укртатнафта") пересмотрели принципы взаимоотношений и договорились о толлинговой модели взаимодействия (переработка сырья на давальческих условиях - ред.), сообщил глава правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы переходим к полноценной толлинговой модели, при которой мы платим Кременчугу (НПЗ) только за переработку. Тут другие финансовые параметры: мы будем платить рыночную цену за переработку. Но для нас это выгодное соглашение и более надежное соглашение", – сказал он.

Глава правления, контракт с которым по решению акционеров истекает 30 апреля, напомнил, что компания не может экспортировать нефть и обязана продавать ее на государственных аукционах. При этом единственный игрок на рынке, который может перерабатывать ресурс, – НПЗ "Укртатнафта" осуществляет покупку нефти госкомпании с негарантированной регулярностью.

Кроме того, полученные из нефти "Укрнафты" нефтепродукты реализовывались ее автозаправочным станциям (АЗС) с комиссионными НПЗ, пояснил М.Роллинс.

По его словам, переход на толлинговые взаимоотношения позволит компании обеспечить стабильный финансовый поток.

"С новой моделью мы не будут зависеть от того, хотят ли они покупать у нас нефть или нет. Мы полностью контролируем финансовый поток на всех этапах, он не будет нарушаться каждый раз, когда срываются аукционы. Мы сами решаем, сколько хотим перерабатывать. После переработки мы забираем все нефтепродукты и продаем их через наши АЗС", – уточнил он.

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Нефть, Укрнафта, Кременчугский НПЗ, Укртатнафта.
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