Заместитель Турчинова заявил о планах ликвидации "Укроборонпрома"

Новости Бизнеса: В СНБО и Верховной Раде хотят ликвидировать госконцерн "Укроборонпром" в угоду создания отдельного государственного органа.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос анонсировал планы ликвидации госконцерна "Укроборонпром" и создание вместо него нового государственного органа.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Вместо госконцерна "Укроборонпром" будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - рассказал Кривонос в интервью в эфире "5 канала" 27 апреля.

Заместитель секретаря СНБО уверен, что реформа системы управления ОПК позволит значительно снизить коррупционные риски, а фирмы-"прокладки" ликвидируют.

По его словам, недавно состоялось заседание круглого стола под председательством Секретаря СНБО Украины Турчинова при участии народных депутатов и специалистов оборонного сектора, во время которого был обсужден законопроект, предусматривающий лишение «Укроборонпрома» несвойственных ему функций государственного управления.

Кривонос отметил, что новый законопроект предусматривает существенное повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Кривонос напомнил, что «Укроборонпром» был создан по инициативе Януковича «для более простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК». Поэтому, по словам заместителя Секретаря СНБО Украины, цель внесенного на рассмотрение парламента законопроекта - «уничтожение старой системы управления в «Укроборонпроме», в то же время, сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать - останутся.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о возможной ликвидации ГК "Укроборонпром".

Документ №10248 от 24 апреля 2019 подан группой народных депутатов.

Среди инициаторов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики" - Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Глава государства Петр Порошенко и СНБО 17 апреля запустили длительный процесс аудита "Укроборонпрома".