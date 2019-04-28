"Антонов" модернизирует Ан-158 по программе импортозамещения

Новости Бизнеса: Государственное предприятие "Антонов" проводит модернизацию пассажирского самолета Ан-158, он будет доработан по программе импортозамещения.

Государственное предприятие "Антонов" работает над модернизацией пассажирского самолета Ан-158. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

"Ныне опытный Ан-158 проходит летные испытания по расширению ожидаемых условий эксплуатации для всех самолетов семейства Ан-1Х8. Впоследствии Ан-158 будет доработан по программе импортозамещения. В частности, в результате работ по улучшению интерьера самолета его пассажировместимость увеличится до 102 пассажиров" , - говорится в сообщении.

Региональный реактивный пассажирский самолет Ан-158 стал продолжением семейства пассажирских самолетов Ан-148. Свой первый полет самолет совершил 28 апреля 2010 года. В 2011 году Ан-158 был сертифицирован. К настоящему времени на ГП "Антонов" построены шесть таких серийных самолетов.