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"Антонов" модернизирует Ан-158 по программе импортозамещения

"Антонов" модернизирует Ан-158 по программе импортозамещения
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственное предприятие "Антонов" проводит модернизацию пассажирского самолета Ан-158, он будет доработан по программе импортозамещения.

Государственное предприятие "Антонов" работает над модернизацией пассажирского самолета Ан-158. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

"Ныне опытный Ан-158 проходит летные испытания по расширению ожидаемых условий эксплуатации для всех самолетов семейства Ан-1Х8. Впоследствии Ан-158 будет доработан по программе импортозамещения. В частности, в результате работ по улучшению интерьера самолета его пассажировместимость увеличится до 102 пассажиров" , - говорится в сообщении.

Региональный реактивный пассажирский самолет Ан-158 стал продолжением семейства пассажирских самолетов Ан-148. Свой первый полет самолет совершил 28 апреля 2010 года. В 2011 году Ан-158 был сертифицирован. К настоящему времени на ГП "Антонов" построены шесть таких серийных самолетов.

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Все по теме:

Модернизация, Увеличение, ГП "Антонов", Пассажирский самолет Ан-158, Пассажировместимость.
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