Инспекция назвала причины пожара на Ровенской АЭС

Новости Бизнеса: Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС произошло из-за короткого замыкания, радиационный фон без изменений.

Возгорание трансформатора на Ровенской атомной электростанции (АЭС) накануне вечером произошло в результате короткого замыкания, создана комиссия по расследованию причин инцидента, радиационная обстановка без изменений, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Как сообщается во вторник на странице Госинспекции в Фейсбуке, короткое замыкание в автотрансформаторе произошло в 21:04, это вызвало возгорание трансформатора. По предварительным оценкам, из-за повреждения сработала электрическая защита, вследствие чего автотрансформатор был отключен, а затем от сети был отключен и энергоблок №3.

В 22:07 возгорание трансформатора было ликвидировано.

"При разгрузке и остановке энергоблока замечаний к работе персонала, защите, блокировок и автоматических регуляторов не зафиксировано. Создана комиссия по расследованию причин нарушения", - указано в сообщении.

В Госинспекции ядерного регулирования подчеркнули, что радиационная обстановка на площадке "Ровенская АЭС" без изменений, физическая защита находится в штатном режиме

Как сообщалось, в понедельник вечером произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС. Радиационный фон был в пределах нормы, жертв и пострадавших нет.