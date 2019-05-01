Скачать
Среда, 01.05.2019
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
В третьем сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель
В третьем сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель

Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone

Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone
13:19 Сегодня Телеграф Фото: flickr.com/Andy

Новости Бизнеса: Apple также отчиталась о самом сильном за шесть лет росте продаж iPad.

Корпорация Apple объявила финансовые результаты за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает в отчете компании Apple.

Согласно отчету, в течение трех месяцев выручка составила 58 млрд долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Квартальная прибыль на акцию составила 2,46 доллара, что на 10% меньше, чем за тот же период предыдущего финасового года. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

Чистая прибыль составила 11,5 млрд долларов, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила 31 млрд долларов, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 37 млрд долларов.

При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет. "Мы, как никогда, рады нашему выпуску инновационного оборудования, программного обеспечения и новым услугам. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с разработчиками и заказчиками на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне", — отметил он.

По прогнозам компании, по итогам третьего квартала выручка составит от 52,5 млрд до 54,5 млрд долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, iPad, Продажы iPhone.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
02 Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
03 Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
04 Приметы и обряды на 1 мая – День святого Кузьмы
05 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь