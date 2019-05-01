Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone

Новости Бизнеса: Apple также отчиталась о самом сильном за шесть лет росте продаж iPad.

Корпорация Apple объявила финансовые результаты за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает в отчете компании Apple.

Согласно отчету, в течение трех месяцев выручка составила 58 млрд долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Квартальная прибыль на акцию составила 2,46 доллара, что на 10% меньше, чем за тот же период предыдущего финасового года. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

Чистая прибыль составила 11,5 млрд долларов, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Выручка от продаж смартфонов iPhone составила 31 млрд долларов, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 37 млрд долларов.

При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет. "Мы, как никогда, рады нашему выпуску инновационного оборудования, программного обеспечения и новым услугам. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с разработчиками и заказчиками на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне", — отметил он.

По прогнозам компании, по итогам третьего квартала выручка составит от 52,5 млрд до 54,5 млрд долларов.