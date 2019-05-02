В правительстве одобрили развитие "Борисполя": что будет построено

Новости Бизнеса: Правительственный комитет одобрил концепцию развития аэропорта «Борисполь» до 2045 года с объемом инвестиций 3,4 млрд евро.

Правительственный комитет одобрил концепцию развития крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» до 2045 года с запланированным объемом инвестиций в размере около 3,4 млрд евро, включая инвестиции самого госпредприятия и привлеченные средства.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

По его словам, данная концепция развития ”Борисполя” включает строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту и расширение терминала D.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины корреспонденту уточнили, что концепция предполагает, что в 2045 году аэропорт будет обслуживать около 54 млн пассажиров в год.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил корреспонденту, что ожидает, что правительство утвердит данную концепцию развития главных воздушных ворот страны в мае.

Как сообщалось, в августе 2018 года руководство международного аэропорта «Борисполь» заявило о намерении до 2023 года построить вторую взлетно-посадочную полосу за 8 млрд грн в связи с растущим пассажиропотоком.

По итогам 2018 года аэропорт ”Борисполь” увеличил пассажиропоток на 19,5% – до 12,6 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».