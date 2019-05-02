ЕБРР возможно выделит Укргазбанку $40 млн

Новости Бизнеса: По программе содействия торговле ЕБРР может выделить Укргазбанку $40 млн.

Подконтрольный государству Укргазбанк может привлечь $40 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по программе содействия торговле (TFP). Как говорится в сообщении на сайте ЕБРР, совет его директоров планирует рассмотреть этот вопрос на заседании 5 июня 2019 года.

Программа содействия торговле, запущенная ЕБРР в 1999 году, направлена на развитие внешней торговли со странами, в которых банк ведет свою инвестиционную деятельность, включая Украину, а также торговли внутри этих стран. В рамках программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая политические и коммерческие платежные риски по международным торговым сделкам, осуществляемым банками в регионе, в котором он ведет свою инвестиционную деятельность.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения. ЕБРР указывает, что Укргазбанк по размеру активов занимает 4-е место среди 77 действовавших в стране банков с рыночной долей около 6,2%, обслуживая около 1,4 млн частных клиентов и свыше 63 тыс. корпоративных.