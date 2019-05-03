Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Укргаздобыча приобрела пять участков на аукционе

Укргаздобыча приобрела пять участков на аукционе
05:13 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса: На интернет-аукционе Укргаздобыча приобрела 5 из 7 заявленных участков.

АО "Укргаздобыча" во время второго раунда нефтегазовых онлайн-аукционов приобрело специальные разрешения на 5 участков.

Об этом написал и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк в Facebook.

"Укргазвидобування стало абсолютным победителем в других нефтегазовых онлайн-аукционах! Сегодня в очередной раз мы убеждаемся, что правительство приняло правильное решение и мы смогли обеспечить прозрачность работы службы. 6 из 7 заявленных участков нашли своих инвесторов благодаря удачно подобранному инструменту по продаже прав на пользование недрами - системе Прозоро.Продажи", - написал Кирилюк.

В ответ на уточняющий вопрос он отметил, что государственная компания "Укргаздобыча" приобрела 5 из 7 заявленных участков.

"По сравнению с прошлыми аукционами с голоса, то максимум за 8 лет продалось участков на 60 млн грн, а только за 2 нефтегазовых аукциона онлайн, на которых мы продали 9 участков, государство получит 233,3 млн грн", - добавил Кирилюк.

АО "Укргаздобыча" в этом году направила в местные бюджеты свыше 880 млн ренты

Согласно данным электронной площадки, "Укргаздобыча" приобрела специальное разрешение на пользование недрами Северо-Ефремовской, Добренской, Ополоновской-1, Калюжной-1 площадей, а также Кадобнянского месторождения. На это государственная компания потратила всего 76,5 млн грн.

Специальное разрешение на пользование недрами Дрогобычской площади за 15,7 млн приобрела ООО "Единая нефтегазовая компания". Торги за лицензию на площадь Ополоновская-2 не состоялись.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Аукцион, Укргаздобыча, Победитель, Разрешения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь