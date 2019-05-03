Укргаздобыча приобрела пять участков на аукционе

Новости Бизнеса: На интернет-аукционе Укргаздобыча приобрела 5 из 7 заявленных участков.

АО "Укргаздобыча" во время второго раунда нефтегазовых онлайн-аукционов приобрело специальные разрешения на 5 участков.

Об этом написал и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк в Facebook.

"Укргазвидобування стало абсолютным победителем в других нефтегазовых онлайн-аукционах! Сегодня в очередной раз мы убеждаемся, что правительство приняло правильное решение и мы смогли обеспечить прозрачность работы службы. 6 из 7 заявленных участков нашли своих инвесторов благодаря удачно подобранному инструменту по продаже прав на пользование недрами - системе Прозоро.Продажи", - написал Кирилюк.

В ответ на уточняющий вопрос он отметил, что государственная компания "Укргаздобыча" приобрела 5 из 7 заявленных участков.

"По сравнению с прошлыми аукционами с голоса, то максимум за 8 лет продалось участков на 60 млн грн, а только за 2 нефтегазовых аукциона онлайн, на которых мы продали 9 участков, государство получит 233,3 млн грн", - добавил Кирилюк.

Согласно данным электронной площадки, "Укргаздобыча" приобрела специальное разрешение на пользование недрами Северо-Ефремовской, Добренской, Ополоновской-1, Калюжной-1 площадей, а также Кадобнянского месторождения. На это государственная компания потратила всего 76,5 млн грн.

Специальное разрешение на пользование недрами Дрогобычской площади за 15,7 млн приобрела ООО "Единая нефтегазовая компания". Торги за лицензию на площадь Ополоновская-2 не состоялись.