НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины опубликовал рейтинг самых прибыльных банков Украины за 2019 год.

Самым прибыльным украинским банком по итогам работы в январе-марте 2019 года являлся ПриватБанк, получивший 7,612 млрд грн чистой прибыли, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), опубликованные на его сайте.

Вторую позицию занял Райффайзен Банк Аваль с чистой прибылью 1,079 млрд грн, третью - ОТП Банк - 792,992 млн грн.

Самыми убыточными в первом квартале являлись дочерний банк российского Сбербанка с чистым убытком 1,017 млрд грн, банк "Кредит Днепр" - 487,711 млн и Укрсоцбанк - 167,771 млн грн.

ПриватБанк в первом квартале 2019 года сохранил первое место по размеру общих активов (525,698 млрд грн), Ощадбанк (279,640 млрд грн) - второе место, Укрэксимбанк (232,798 млрд грн) - третье.

Укрсоцбанк по этому показателю (37,832 млрд грн) переместился на одну позицию ниже (12 место), а ОТП Банк (39,778 млрд грн) - на одну позицию выше ( 11 место). Универсал Банк с общими активами в размере 12,471 млрд грн вошел в двадцатку крупнейших по этому показателю, тогда как ИНГ Банк Украина с общими активами 11,347 млрд грн вышел из нее, переместившись на 21-е место.