Укрзализныця возможно не выполнит план по капинвестициям

Новости Бизнеса: Владимир Омелян: "Укрзализныця" из-за необходимости выплат по евробондам может не выполнить план по капитальным инвестициям.

АО "Укрзализныця" может не выполнить план по капитальным инвестициям из-за необходимости выплатить более $150 млн по евробондам во второй половине текущего года, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Во второй половине они должны выплатить $150 млн по евробондам и $17,3 млн процентов. Безусловно, это весьма чувствительно для "Укрзализныци", - считает министр.

По его словам, в ближайшее время компания сможет выйти с развернутым видением того, что планируется делать с ожидаемым погашением, откуда привлекать эти средства и как проводить реструктуризацию.

"Но, откровенно говоря, это ощутимо для компании. И, безусловно, это будет иметь результат в виде невыполнения плана по капитальным инвестициям", - подчеркнул В.Омелян.

Он также отметил, что результат прошлогодних инвестиций "Укрзализныци" также заставляет задуматься.

"С одной стороны, они и правда инвестировали рекордные 16 млрд грн в капитальные инвестиции, с другой стороны - строительство и ремонт локомотивов были практически на 50% ниже обещанного. Что покажет этот год - я не готов комментировать, потому что мы не закончили еще первые полгода", - заявил министр. Полный текст интервью В.Омеляна будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".