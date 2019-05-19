Французский нефтегазовый гигант приостановил работу ряда НПЗ из-за грязной нефти из РФ

Новости Бизнеса: "Грязная" нефть создала проблемы французскому нефтегазовому гиганту.

Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке ФРГ, обычная мощность которого составляет 230 тысяч баррелей в день.

Об этом пишет DW.

Решение связано с проведением технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России, сообщила компания.

Производство должно было возобновиться в субботу, но при этом планировалось использовать альтернативные поставки через Гданьск, указывается далее в пресс-релизе.

"Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом "Дружба", мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью", - отметил концерн.

Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить воздействия на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.