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На "Южмаше" изготовили и отправили на огневые испытания 7000-е изделие

На "Южмаше" изготовили и отправили на огневые испытания 7000-е изделие
16:46 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Для украинской ракеты "Циклон-4" проведут новые огневые испытания.

На государственном предприятии "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" изготовлено и отправлено на огневые испытания 7000-е изделие - третья ступень ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

Об этом говорится в сообщении ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова".

"Впервые в истории "Южмаша" все узлы и агрегаты такой составляющей ракеты-носителя были изготовлены собственными силами без вовлечения других предприятий. В состав третьей степени входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования", - говорится в сообщении.

Отмечено, что огневые испытания планируется осуществить в июле-августе текущего года. После проведения испытаний и отработки всех узлов будет изготовлен образец третьей степени для первых летных испытаний.

В дальнейшем будет исследована возможность установки 7000-го изделия на ракету-носитель "Циклон-4М" в качестве второй ступени и другие новые ракеты-носители среднего класса.

Изготовление узлов и сборки выполнили на "Южмаше" по конструкторской документации КБ "Южное".

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" входит в состав Государственного космического агентства Украины. За время существования предприятия были созданы четыре поколения ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств "Циклон", "Космос", "Зенит".

Семейство ракет-носителей "Циклон" - это транспортная космическая система, предназначенная для оперативного высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов различного назначения. Для этого класса ракет-носителей разработана и использована оригинальная технология полной автоматизации предстартового цикла подготовки. Возможности ракеты-носителя "Циклон-4" позволяют превышать основные характеристики зарубежных аналогов и выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов весом до 5500 кг.

Ракеты-носители семейства "Циклон" зарекомендовали себя как надежные носители в мире.

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Ракета, Южмаш, Огневые испытания, Циклон-4М.
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