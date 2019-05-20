Компания SpaceX подала в суд на правительство США

Новости Бизнеса: Компания Илона Маска SpaceX подает иск против федерального правительства США.

Американский производитель космических носителей, компания SpaceX, основанная Илоном Маском, подала иск против федерального правительства США.

Об этом информирует The Washington Post.

"Компания Илона Маска SpaceX снова подает в суд на федеральное правительство США. Но на этот раз она хочет, чтобы этот иск в отношении правительственного контракта оставался закрытым, то есть, чтобы обвинения не разглашались", - говорится в сообщении.

Компания направила иск в пятницу, уточнив, что он содержит "конфиденциальную информацию, а также данные, полученные от источников, не являющихся публичными". Впрочем, останется ли эта информация конфиденциальной, будет решать суд.

Как сообщает WP, пока что непонятно, по поводу какой именн программы государственных закупок компания SpaceX подала иск. Однако отмечается, что недавно военно-воздушные силы США объявили о миллиардном контракте в сфере космических запусков.

В прошлом году SpaceX не получила финансирование ВВС, выделявшееся компаниям на поддержку разработки ракет, которые отвечали бы требованиям запуска спутников для сферы национальной безопасности.