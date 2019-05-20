Укртранснафта снова приостановила транзит нефти

Новости Бизнеса: Укртранснафта приостановила транзит нефти, восстановит после подтверждения MOL готовности ее принимать.

АО "Укртранснафта" (УТН) приостановила транзит нефти после получения уведомления от MOL (Венгрия) о технических проблемах по ее приему на их стороне.

Согласно сообщению УТН, компания в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти, получив сообщение от MOL.

"Укртранснафта" восстановит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны принимать нефть", - отметили в компании.

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В апреле Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

Компания "Укртранснафта" 11 мая возобновила транзит европейским потребителям по "Дружбе", а 17 мая заявила о временной приостановке прокачки нефти. В компании отметили, что европейская сторона должна провести подготовительную работу по приему "грязного" топлива в свои резервуары. Анонсировалось, что транзит восстановится 20 мая в стандартном режиме.