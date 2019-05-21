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Норвежская авиакомпания запускает прямое авиасообщение между Киевом и Осло

Норвежская авиакомпания запускает прямое авиасообщение между Киевом и Осло
12:56 Вт, 21 Май 2019 Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Авиакомпания "Скандинавские авиалинии" (SAS) начинает в октябре 2019 года прямой авиарейс Киев-Осло.

Авиакомпания Scandinavian Airlines System c 26 октября 2019 года запустит первый прямой авиарейс из Киева в Осло (Норвегия).

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, полеты авиакомпании в Осло будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

По словам посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка, это решение является еще одним отражением существенного укрепления украинской-норвежских отношений в последние годы, что, в свою очередь, имело следствием беспрецедентную активизацию контактов между людьми, в том числе, взаимных поездок между Украиной и Норвегией.

"В то же время, есть все основания ожидать, что открытие уже через несколько месяцев прямого авиарейса между Киевом и Осло поможет еще больше усилить взаимодействие и обмены между нашими двумя странами", - цитирует пресс-служба украинского дипломата. Согласно системе бронирования авиакомпании, перелеты будут осуществляться с аэропорта "Борисполь" в 14:00. Длительность полета составит 2 часа 50 минут.

Цена билета на рейс 26 октября составляет 2691 гривня в одну сторону.

Скандинавские авиалинии (Scandinavian Airlines System, SAS) - мультинациональная авиакомпания (Дания, Норвегия и Швеция), ведущий перевозчик Скандинавских стран, базируется в Стокгольме (Швеция). Член-основатель Star Alliance. Учредитель Air Greenland, Linjeflyg, Spanair, Thai Airways International, а также бывшего чартерного оператора Scanair Scanair. В SAS три основных хаба - Копенгаген, Стокгольм-Арланда и Осло. Флот авиакомпании SAS состоит из 164 самолетов.

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Осло, Авиасообщение, Scandinavian Airlines System, Норвежская авиакомпания.
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