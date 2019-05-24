УЗ разрешила велосипеды в "Интерсити": правила перевозки

Новости Бизнеса: Руководство "Укрзализныци" пошло на встречу туристам, предпочитающим путешествия на велосипеде, разрешив перевозку в поездах "Интерсити".

В скоростных поездах «Укрзализныци» «Интерсити» и «Интерсити+» разрешили транспортировку велосипедов в разобранном виде. Об этом заявил председатель «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

По его словам, разрешение выдано не только ночным поездам, а и поездам класса «Интерсити», а также «Интерсити+».

Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена», - добавил Кравцов.

Глава «Укрзалиныци» отметил, что скоростные поезда спроектированы без технической возможности перевозки велосипедов, поэтому они «являются заложниками ситуации".

Кравцов предложил иной выход из сложившейся ситуации: пассажирам необходимо будет разобрать и правильно запаковать велосипед, за что перевозчик не будет взымать дополнительную плату. Он добавил, что такие же правила действуют и для ночных поездов, а правила опубликованы на сайте компании.

На сайте «Укрзализныци» отмечается, что перевозка велосипедов в неразобранном виде допускается в вагонах региональных поездов с условием оплаты за 20 кг багажа и в специально оборудованных для этого местах. В пригородных поездах допускается транспортировка только одного велосипеда в тамбуре или специально отведенных для этого местах. Стоимость перевозки велосипеда равнозначна стоимости полного билета.