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Бескидский тоннель отметил годовщину со дня открытия

Бескидский тоннель отметил годовщину со дня открытия
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Самый масштабный инфраструктурный проект "Укрзализныци" 24 мая отметил день рождения.

24 мая исполнился год со дня открытия регулярного движения поездов через новый двухпутный Бескидский тоннель в Карпатах.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

“Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализованный в нашей стране за последние десятилетия. Сейчас тоннель полностью обеспечивает как пропускную потребность на участке Лавочное - Мукачево, так и условия для расширения экспортного потенциала Украины”, - цитирует портал председателя правления АО “Укрзализныця” Евгения Кравцова.

Он отметил, что Бескидский тоннель обеспечивает надежное функционирование железнодорожного транспорта в сообщении Львов - Стрый - Чоп - государственная граница, являющегося частью V Критского международного транспортного коридора. А также создает благоприятные условия для развития торговли со странами Европы.

Новый двухпутный тоннель гарантирует высокий уровень безопасности движения. А благодаря увеличению скорости поездов (грузовых - до 60 км/ч, пассажирских - до 70 км/ч) и возможности параллельного пропуска по двум путям пропускная способность перегона выросла вдвое.

“Нынешние показатели и тенденция к существенному увеличению грузовых и пассажирских потоков через новый Бескидский тоннель соответствует расчетам его окупаемости. С июня 2018 года через новый тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью свыше 500 тыс. вагонов. Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто”, - отметил Кравцов.

Кроме того, за год по этому участку V Критского международного транспортного коридора в обоих направлениях прошло 8590 пассажирских и пригородных поездов.

По расчетам, окупаемость проекта приходится на 2042 год. При этом учитываются не только доходы от грузовых и пассажирских перевозок, но и уменьшение эксплуатационных расходов от функционирования нового тоннеля.

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Укрзализныця, Карпаты, Бескидский тоннель, УЗ, Евгений Кравцов.
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