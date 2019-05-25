На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок

Новости Бизнеса: Энергоблок №3 Ровенской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт до 14 сентября.

Энергоблок №3 Ровенской АЭС отключен от энергосети в субботу в 08:14 в соответствии с согласованной заявкой из-за неисправности в системе продувки первого контура.

"Энергоблок остановлен с последующим выводом в средний планово-предупредительный ремонт продолжительностью 113 суток, до 14 сентября 2019 года", - сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на 08:30 25 мая в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1810 МВт. За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 66,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - отмечается в сообщении.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.