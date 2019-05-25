SD Association лишила Huawei права использовать карты памяти microSD

Новости Бизнеса: Huawei больше не сможет использовать карты памяти microSD.

Руководство SD Card Association исключило из организации компанию Huawei, в результате чего компания больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD, а также слоты для них в новых устройствах.

Об этом сообщает 9to5Google.

"SD Association исключила Huawei, фактически лишив компанию возможности использовать карты microSD или слоты SD в любом из ее продуктов", - говорится в сообщении.

SD Card Association - это некоммерческая организация, образованная корпорациями Panasonic, SanDisk и Toshiba в 2000 году. Она устанавливает стандарты карт памяти. В том случае, если какая-либо компания не является членом ассоциации, она не может официально разрабатывать и производить продукты по ее стандартам.

SD Association исключила Huawei после того, как США внесли компанию в черный список.

Как отмечает издание, исключение не является критичным для Huawei, поскольку компания уже несколько лет отказывается от использования SD-карт в своих телефонах. Вместо этого устройства Huawei, особенно флагманские, оснащены собственным форматом карт компании "NanoMemory", которые меньше, чем карта microSD.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций, чтобы ограничить угрозу со стороны Китая и других стран в виде кражи технологий, промышленного шпионажа и других вызовов. При этом, китайская компания Huawei попала в "черный список", что означает фактический запрет продажи или передачи технологий американского производства китайскому телекоммуникационному гиганту.

Министерство торговли США выдало генеральную лицензию, которая позволяет на временной основе (в течение трех месяцев) американским компаниям вести бизнес с китайской корпорацией Huawei, а также почти 70-ю ее филиалами за рубежом.