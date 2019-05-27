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Украинская авиакомпания SkyUp запустила новые рейсы в Испанию

Украинская авиакомпания SkyUp запустила новые рейсы в Испанию
12:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону.

Украинская авиакомпания SkyUp с 25 мая 2019 года начала выполнение регулярных рейсов из Харькова и Запорожья в Барселону (Испания).

Регулярные рейсы по маршрутам Харьков-Барселона и Запорожье-Барселона будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Это первые прямые рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону.

Стоимость билетов в одну сторону для рейса из Харькова - от 2,9 тыс. грн.

Кроме того, в летний период SkyUp также будет выполнять чартерные рейсы из Харькова в Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталию (Турция).

Наряду с рейсами в Барселону, в ближайшие месяцы из Международного аэропорта "Харьков" авиакомпания запустит регулярные рейсы сразу по пяти направлениям: 2 июня - в Одессу и Римини (Италия), 4 июня - в Кутаиси (Грузия), 6 июня - в Ларнаку (Кипр), а 11 июня - в Париж (Франция).

Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составил 442 тыс. человек.

По состоянию на май 2019 флот авиакомпании SkyUp насчитывает пять самолетов: четыре среднемагистральных Boeing 737-800 NG на 189 мест и два среднемагистральных Boeing 737-700 NG на 149 мест.

В октябре 2018 года SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

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ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

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Испания, Харьков, Запорожье, SkyUp, Авиакомпания SkyU.
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