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ДТЭК официально получил контроль над "Киевоблэнерго"

ДТЭК официально получил контроль над "Киевоблэнерго"
15:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: ДТЭК Ахметова официально получил контроль над "Киевоблэнерго" и уволил правление компании.

ЧАО "Киевоблэнерго" уведомило о приобретении "ДТЭК" контроля над компанией, получив соответствующую информацию от государственного учреждения "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" (АРИФУ).

Кроме того, согласно сообщениям на сайте облэнерго, наблюдательный совет компании на заседании 24 мая уволил правление во главе с Владимиром Чернявским.

Новые члены правления не избраны, но в подконтрольных "ДТЭК" электросетевых компаниях оно отсутствует, а оперативным управлением занимается генеральный директор.

В настоящее время в операционный холдинг "ДТЭК Сети", организованный в 2018 году, входит пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

В конце апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", а в середине мая "ДТЭК" объявил о закрытии сделки по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у VS Energy.

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"Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% – до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% – до 9 млрд 470,99 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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ДТЭК, Киевоблэнерго, АРИФУ, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.
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