Китайцы будут производить электробусы в Украине

Новости Бизнеса: Китайские электрические автобусы Skywell будут производиться в Украине.

Электрические автобусы китайской компании Skywell будут производиться на украинских мощностях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представительство компании сегодня встречалось со специалистами по развитию технологий производства электробусов. В ходе встречи обсуждался вопрос организации крупноузловой сборки электробусов Skywell, в результате чего была достигнута договоренность о производстве их в Украине.

Как отмечает издание «Автогик», получившее комментарий представительства Skywell, на данный момент пока нету конкретных сроков, технологий и процессов, а ведутся лишь переговоры со сторонами и участниками. В компании Skywell добавили, что процесс обсуждения продлится 9-12 месяцев и то, что процесс будет во много зависеть от президента Украины.

Компания Skywell решительно настроена на производство электрических автобусов в Украине и даже готова входить в соучредители предприятия.

Ранее "Богдан-Моторс" подписал контракт с французской Bluebus по производству по кузовам для электробусов.