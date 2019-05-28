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Китайцы будут производить электробусы в Украине

Китайцы будут производить электробусы в Украине
18:37 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Китайские электрические автобусы Skywell будут производиться в Украине.

Электрические автобусы китайской компании Skywell будут производиться на украинских мощностях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представительство компании сегодня встречалось со специалистами по развитию технологий производства электробусов. В ходе встречи обсуждался вопрос организации крупноузловой сборки электробусов Skywell, в результате чего была достигнута договоренность о производстве их в Украине.

Как отмечает издание «Автогик», получившее комментарий представительства Skywell, на данный момент пока нету конкретных сроков, технологий и процессов, а ведутся лишь переговоры со сторонами и участниками. В компании Skywell добавили, что процесс обсуждения продлится 9-12 месяцев и то, что процесс будет во много зависеть от президента Украины.

Компания Skywell решительно настроена на производство электрических автобусов в Украине и даже готова входить в соучредители предприятия.

Ранее "Богдан-Моторс" подписал контракт с французской Bluebus по производству по кузовам для электробусов.

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Производство, Автобусы, Городской транспорт, Общественный транспорт, Skywell, Электробусы, Электрические автобусы.
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