Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте
Профильный комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Малиновский отказался от перехода в Спартак
Малиновский отказался от перехода в Спартак
Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой
Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Админсуд Киева запретил приватизацию Центрэнерго

Админсуд Киева запретил приватизацию Центрэнерго
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Кабмин продлил срок окончания приватизации предприятия до конца сентября текущего года.

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска ООО "Укрдонинвест" и запретил Фонду государственного имущества совершать действия по приватизации ОАО "Центрэнерго".

Об этом говорится в постановлении суда от 22 мая.

"Запретить Фонду государственного имущества Украины совершать любые действия по осуществлению приватизации публичного акционерного общества «Центрэнерго», - говорится в сообщении.

В частности, Укрдонинвест просит суд признать противоправными действия ФГИУ по недопущению компании к участию в конкурсе по приватизации 78,289% акций уставного капитала Центрэнерго.

Заседание по этому вопросу состоится 13 июня 2019 года.

Кабмин поручил разобраться с закупками угля Центрэнерго

Как сообщалось, ФГИУ 29 октября 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд. О намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний. Среди них - ООО "Укрдонинвест" (Киев), а также белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод". В ФГИУ расценили, что представленная этими претендентами документация не соответствует требованиям законодательства. 11 декабря было объявлено, что конкурс не состоится.

Конечным бенефициаром ООО "Укрдонинвест" является бизнесмен Виталий Кропачев. По его мнению, максимальная цена Центрэнерго - 7 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, ФГИУ, Центрэнерго, Укрдонинвест.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
03 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
04 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
05 Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году
Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году
На Закарпатье вводят особый режим: пройдут масштабные антитеррористические учения
На Закарпатье пройдут антитеррористические учения
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь