Админсуд Киева запретил приватизацию Центрэнерго

Новости Бизнеса: Кабмин продлил срок окончания приватизации предприятия до конца сентября текущего года.

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска ООО "Укрдонинвест" и запретил Фонду государственного имущества совершать действия по приватизации ОАО "Центрэнерго".

Об этом говорится в постановлении суда от 22 мая.

"Запретить Фонду государственного имущества Украины совершать любые действия по осуществлению приватизации публичного акционерного общества «Центрэнерго», - говорится в сообщении.

В частности, Укрдонинвест просит суд признать противоправными действия ФГИУ по недопущению компании к участию в конкурсе по приватизации 78,289% акций уставного капитала Центрэнерго.

Заседание по этому вопросу состоится 13 июня 2019 года.

Как сообщалось, ФГИУ 29 октября 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд. О намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний. Среди них - ООО "Укрдонинвест" (Киев), а также белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод". В ФГИУ расценили, что представленная этими претендентами документация не соответствует требованиям законодательства. 11 декабря было объявлено, что конкурс не состоится.

Конечным бенефициаром ООО "Укрдонинвест" является бизнесмен Виталий Кропачев. По его мнению, максимальная цена Центрэнерго - 7 млрд грн.