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В "УЗ" рассказали, как вернуть деньги, если в вагоне не работает кондиционер

В "УЗ" рассказали, как вернуть деньги, если в вагоне не работает кондиционер
15:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В ПАО "Укрзализныця" рассказали, как вернуть средства, если в вагоне не работает кондиционер в летний период.

Директор департамента пассажирских перевозок ПАО "Укрзализныця" Александр Красноштан рассказал украинцам, что делать в случае, если в поезде на летний период не работает кондиционер.

По словам чиновника, ПАО "Укрзализныця" пытается успеть подготовить все поезда, которые задействованы на перевозку пассажиров в летний период, но фирменные вагоны, конечно, находятся в лучшем состоянии.

Отмечается, что разницу пассажиры "Укрзализныци" почувствовали еще в 2018 году, когда начали активно жаловаться на плохие условия в социальных сетях. В большинстве случаев, это были жалобы на отсутствие кондиционера в вагоне. 

В пресс-службе ПАО "Укрзализныця" уверяют, что кондиционеры установлены приблизительно в половине вагонов. Однако, такой комфорт стоит дополнительных денег. В среднем, это около 15% от стоимости билета. 

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В случае, если в вагоне не будет работать кондиционер, пассажир сможет вернуть деньги за билет. По словам Красноштана, для этого недовольному услугами перевозки пассажиру нужно будет подать претензию в претенциозный отдел, который ее и рассмотрит и в случае, если жалобу подтвердят, будут выплачены соответствующие выплаты.

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Все по теме:

Укрзализныця, Компенсация, Вагоны, Кондиционер, Летний период, Стоимость билета.
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