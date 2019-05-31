"Укрпошта" ведет переговоры с Alibaba о приватизации

Новости Бизнеса: Китайские предприятия заинтересованы в создании своих складов в Украине с пониманием четкой стратегии "Укрпошты".

Национального оператора почтовой связи «Укрпошту» могут приватизировать сразу несколько крупных китайских предприятий. Об этом сообщил председатель компании Игорь Смелянский.

По его словам, уже состоялись предварительные переговоры с представителями китайских компаний, на которых глава «Укрпошты» убеждал иностранных коллег участвовать в приватизации компании для создания транзитной площадки в Европу и Турцию. Он отметил, что крупнейшая торговая онлайн-платформа Alibaba для ускорения перевозки грузов между странами хочет видеть понятную стратегию «Укрпошты» и правила на таможне. Смелянский напомнил, что склады Alibaba уже функционируют в ряде стран, таких как РФ, Бельгия, Латвия и Эстония, в ближайшее время ожидаются склады в Африке, однако не в Украине. Китайский гигант предпочитает делить риски при работе с партнерами.

Также глава «Укрпошты» анонсировал новую стратегию развития оператора вместе с четким планом действий, для чего потребуются долгосрочные инвестиции, ведь достаточных средств не заложено в бюджете.