Директором ГП "Оператор рынка" стал Владимир Евдокимов

Новости Бизнеса: В Кабмине приняли решение поставить на пост директора государственного предприятия Владимира Евдокимова.

Бывший член национальной комиссии РЭКУ Владимир Евдокимов станет директором госпредприятия "Оператор рынка". Об этом стало известно сегодня, 5 июня, во время заседания Правительства, сообщают в УНИАН.

В процессе решения вопроса о назначении выше указанного лица на должность руководителя ГП Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что репутация избранной кандидатуры подлежит сомнению.

Так, чиновник подчеркнул, что в отношении Евдокимова появлялись публикации негативного характера в интернет-изданиях.

В ответ на это Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил, что в данном вопросе будет проведена проверка. Если удастся обнаружить факты каких-либо нарушений, данное решение будет отменено.

Отмечается, что в мае 2017 года Владимир Евдокимов был уволен с должности члена НКРЭКУ Указом Президента.