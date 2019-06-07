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Коболев настаивает на трехстороннем формате переговоров с "Газпромом"

Коболев настаивает на трехстороннем формате переговоров с "Газпромом"
15:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в трехстороннем формате.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подозревает в предложениях "Газпрома" о якобы готовности снизить цену на газ для Украины наличие неприемлемых условий и настаивает на трехстороннем формате переговоров с участием представителей Евросоюза.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт "Газпрома" и "Нафтгаза" на поставку газа, признав ряд его условий дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по $300 (здесь и далее – за 1000 куб. м), а во втором - за $221, но делать это "Газпром" "почему-то" отказывается.

Как отметил глава НАК, вместо этого украинская компания покупаем газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по $259, во 2 квартале - по $212, июльская цена - $178.

"При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", – считает Коболев.

Коболев: "Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне"

Ранее в пятницу глава правления "Газпром" Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

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Газпром, Нафтогаз, Андрей Коболев.
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